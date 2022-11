Kom in m'n armen, zegt octopus Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een zoektocht in het ijskoude water van de noordelijke Stille Oceaan naar de Pacifische octopus, ook wel de reuzenkraak genoemd (Enteroctopus dofleini), leverde duiker Andrea Humphreys meer op dan ze had kunnen hopen. Niet alleen vond ze het gigantische dier, maar het heette haar ook op een wel zeer bijzondere manier welkom.

Eerder had Humphreys tijdens haar vele duiken slechts glimpen van de octopus op kunnen vangen, schuilend in hun holen. Dit keer trof ze samen met haar gezelschap het dier aan in open water. Nadat de octopus de duikapparatuur van haar metgezel had bestudeerd, raakte het in de ban van Humphreys en haar camera.

Op de beelden is te zien hoe de octopus met gespreide tentakels op Humphreys afzwemt en haar vervolgens omarmt. ‘Hij wikkelde zich om mijn camera, mijn gezicht, hij knuffelde me,’ aldus Humphreys. ‘Steeds wanneer ik me terugtrok, kwam hij naar me toe. Het was geweldig en inspirerend.’

De octopus bleef gedurende 40 minuten bij het gezelschap, waarbij hij veel interesse had in de videoapparatuur. Volgens Humphreys bleef het dier de lichten van de camera aanpassen en met de knopjes spelen. Gedurende de gehele ontmoeting behield de octopus zijn dieprode kleur, een teken dat hij volledig op zijn gemak was. Bij angst of agressie verandert die kleur naar grijs.