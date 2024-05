Klinkende overwinning Zembla in granulietzaak

Het gerechtshof in Den Haag heeft Zembla op alle punten in het gelijk gesteld in een slepende zaak over een uitzending over granuliet. Zembla liet in de uitzending deskundigen aan het woord die grote vraagtekens zetten bij het dumpen van granuliet in natuurplas Over de Maas. De experts stelden dat granuliet schadelijk afval is.