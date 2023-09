Klimaatdemonstranten laten auto op weg naar het ziekenhuis direct door

“Levensgevaarlijk”, noemde SGP-Kamerlid Roelof Bisschop de actie van Extinction Rebellion op de A12. De netjes aangekondigde blokkade in Den Haag kan ook een spoedrit naar het ziekenhuis belemmeren, beweren klimaatontkenners op zoek naar een stok om de activisten mee te slaan. Maar klopt dat eigenlijk wel? Nee, zo blijkt donderdag tijdens de demonstratie. Een automobilist die meldt dat hij naar het ziekenhuis moet, wordt direct doorgelaten. Dat is te zien op beelden van verslaggever Chris Klomp. Binnen enkele seconden is de weg vrijgemaakt. Wachten op het stoplicht duurt doorgaans langer.