Klimaatcrisis: zwaarste hittegolf ooit in Japan verergert energiecrisis

Sinds de temperatuurmetingen in 1875 begonnen is Japan niet eerder door zo’n heftige hittegolf getroffen als nu. In Isesaki, een plaats ten noordwesten van Tokio, werd deze week een temperatuur gemeten van 40,2 graden: een record. Afgelopen weekend moesten meer dan 250 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van de hoge temperaturen, meldt Al-Jazeera.