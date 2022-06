Hittegolven vroeger en vaker: extreme temperaturen in Spanje en Zuid-Frankrijk

13 jun. 2022 - 14:11

Het wachten is zoals vaker op de reacties vanuit Joops rechtse bunker - 'ja maar dertig miljoen jaar geleden waren er ook hittegolven waarbij de mussen dood van het dak vielen en die waren langer en erger en toen waren er geen vliegtuigen, auto's, kerncentrales, computers, en pornokanalen, dus waar praten we eigenlijk over?' of ook: 'kan zijn maar in Amerika heb je Death Valley in Californië en Nevada en daar is het zo lang zo abnormaal heet en dat is toch niet omdat het klimaat nu verandert? In juli en augustus wordt het daar 50 graden en meer en ooit zelfs 56,7 graden Celsius in 1913? Zeg nou eens, waar hebben we het eigenlijk over?' 'Laat die Spanjolen en Fransozen nou es goeie airconditioners kopen. Ze moeten niet zo zeuren; ze moeten de economie aanzwengelen, weet je? Dat's een win-win situatie, zo heet dat op de universiteit, ja toch, niet dan?' Ecce Dexter Joopis.