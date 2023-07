Klimaatcrisis: TUI staakt transporteren vakantiegangers naar brandend Rhodos, verzekeringspremies vliegen omhoog Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 450 keer bekeken • bewaren

Paniek op het Griekse vakantie-eiland Rhodos waar duizenden vakantiegangers in allerijl moesten vluchten voor de snel oprukkende vlammen. Onder de slachtoffers ook Nederlandse vakantiegelukszoekers. Het AD spreekt de Nederlandse Kaylie Mennens die samen met haar partner en zoontje een goed heenkomen moest zoeken. Het brandalarm in hun hotel ging af. Voor evacuatie waren ze aangewezen op een lokale busdienst met een wel erg stoïcijnse chauffeur:

Het gezin stapte in een lokale bus voor het hotel. Ondanks de paniek op straat en de vluchtende toeristen, was de buschauffeur niet onder de indruk. ,,Hij vertrok niet direct. De chauffeur vond het in deze noodsituatie belangrijk dat iedereen een kaartje kocht en de bagage onderin het bagagevak moest", zegt Kaylie cynisch. ,,Daarna besloot hij tevens nog zijn lokale busroute langs het strand te rijden. Totdat de militaire eenheid aangaf dat hij moest keren. Het vuur was letterlijk naast de weg, waarbij we nog net met de bus konden passeren. We hadden geen minuut later moeten arriveren, dan waren we ingesloten geweest door het vuur.” Inmiddels is het gezin terug in Nederland.

Er is veel kritiek van vakantiegangers op de Griekse autoriteiten en hoteleigenaren die de verwoestende branden aanvankelijk bleven bagatelliseren. Rhodos kampt wel vaker met bosbranden en het besef dat het dit keer menens was drong pas laat door. Met als resultaat dat toen het vuur eenmaal arriveerde er geen tijd meer was om persoonlijke bezittingen te redden, meldt de VRT:

Dominique en Gojda mochten niet meer naar hun kamers en konden bijgevolg niets meenemen. “Ik heb mijn strandtas met de telefoons van mijn man en mij, en een powerbank. Maar verder: geen geld, geen identiteitskaarten, geen medicatie, niets.” De hotelgasten moesten vervolgens enkele kilometers over het strand lopen. “We wandelden door de rook, wat ons enorm de adem benam. Gelukkig hadden we enkele handdoeken uit onze strandtas om voor ons gezicht te houden. De brand was op een bepaald moment heel dichtbij."

De slachtoffers zijn ondergebracht in onder meer sporthallen. Particulieren halen met bootjes de klimaatvluchtelingen van de stranden.

Terwijl minstens 19.000 toeristen werden geëvacueerd bleven reisorganisaties op het vliegveld nieuwe ladingen aanvoeren. Vanochtend vertrok er nog een vlucht vanaf Schiphol naar de in rookwolken gehulde bestemming. Inmiddels zijn Corendon en TUI daarmee gestopt. Tot dinsdag zet TUI geen toeristen meer af op het door de klimaatramp getroffen eiland.

De klimaatcrisis slaat deze zomer snoeihard toe, in Europa vooral in het zuiden. Er wordt al gesproken van de 'helse zomer'. Op Malta bijvoorbeeld overnachten inwoners in hun auto's met draaiende motoren en airconditioning aan omdat de elektriciteit op het eiland is uitgevallen is als gevolg van de hitte.