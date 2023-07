Klimaatadaptatie in de praktijk: toeristen Rhodos geëvacueerd omdat hotels in brand staan

Griekenland heeft te maken met de langste hittegolf in de geschiedenis. De Griekse autoriteiten vrezen voor grote branden op het vasteland. De verwachting is dat het in de hoofdstad Athene ten minste zes dagen warmer zal zijn dan veertig graden. Een 46-jarige man is overleden nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen met een zonnesteek.