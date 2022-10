Klimaatcrisis: Ondanks alle mooie beloftes is de aarde op koers om onleefbaar te worden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 65 keer bekeken • bewaren

De aarde is op koers naar een opwarming van ongeveer 2,5 graden Celsius, wat catastrofale gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de planeet. De huidige maatregelen zijn bij lange na niet voldoende om de afgesproken opwarming van maximaal 1,5 graden te halen. Om het tij nog te keren is een onmiddellijke en radicale verandering nodig van de manier waarop samenlevingen zijn ingericht. Daarvoor waarschuwt het VN-milieuprogramma UNEP.

Om de opwarming te beperken tot 1,5 – en maximaal 2 – graden, is het nodig om tegen het jaar 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 30 tot 45 procent te verminderen. Op de huidige weg zal die uitstoot over acht jaar met slechts zo’n 5 tot 10 procent zijn afgenomen. In een nieuw rapport schrijft UNEP dan ook ‘geen enkele geloofwaardige route’ naar een werkelijke ommekeer te zien.

Komende maand vindt in Egypte milieutop COP27 plaats. Een jaar geleden werden op de vorige top in Schotland nieuwe klimaatafspraken gemaakt en strengere doelstellingen geformuleerd. Daar is niets mee gedaan: de 166 deelnemende landen hebben het gezamenlijk niet voor elkaar gekregen voor meer dan 1 procent afname van broeikasgassen te zorgen.

UNEP-directeur Inger Anderson herhaalt de dringende oproep ogenblikkelijk te stoppen met het uitstoten van schadelijke gassen: “We hadden de kans gehad om stapsgewijze veranderingen door te voeren, maar die tijd is nu voorbij. Alleen een grondige transformatie van onze economieën en samenlevingen kan ons redden van steeds ernstigere klimaatrampen.”

Die transformatie houdt in dat landen versneld moeten overstappen op hernieuwbare energie en groen transport. Er mogen daarnaast onder geen beding nieuwe fossiele brandstofwinningen plaatsvinden. Ook moeten regeringen onmiddellijk stoppen met subsidies aan milieuverwoestende landbouw en veeteelt. Een derde van de uitstoot die bijdraagt aan de opwarming van de aarde is afkomstig van het wereldwijde voedselsysteem. Voor individuele burgers ligt er dan ook de taak om over te stappen op duurzamere en dus groene voeding.

“Het is mijn taak om hoopvol te blijven,” zegt Anderson. “Maar ik moet wel een realistische optimist zijn. Dit rapport moet de wereld een spiegel voorhouden. Ik wil graag ongelijk hebben en zien dat landen wel degelijk ambitieuze stappen zetten. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd.”

Woensdag verscheen een ander rapport, opgesteld door meer dan honderd wetenschappers uit 51 verschillende landen, waarin staat de wereldwijde verslaving aan fossiele brandstoffen het leven op aarde in groot gevaar brengt.