Klimaatcrisis gaat in Europa erger uitpakken dan gedacht, Frankrijk wordt onleefbaar Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 174 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Robert Couse-Baker

Franse media melden dat uit nieuw wetenschappelijk onderzoek een alarmerend beeld naar voren komt over de gevolgen van de klimaatcrisis. De gemiddelde temperatuurstijging gaat in Frankrijk over 80 jaar wellicht twee keer zo ernstig worden als verwacht. In de zomer zou er tegen het jaar 2100 sprake zijn van een stijging met 6,8 procent van de gemiddelde temperatuur ten opzichte van die van het begin van deze eeuw. Het betekent dat de extreme zomerhitte in het land verder gaat toenemen.

In 2100 zal het daarom in het zomerseizoen gemiddeld warmer zijn dan dit jaar. En "een matig hete zomer in de toekomst zal heel duidelijk hoger zijn dan wat we toe nu toe hebben meegemaakt, om nog maar te zwijgen van een extreme zomer", merkt Aurélien Ribes op, met de mogelijkheid van zomers van +7°C. Deze temperatuurstijging zal ook leiden tot een toename van de intensiteit van extreme gebeurtenissen (hittegolf, droogte, etc.). "Met de interne variabiliteit van het klimaat, die schommelt tussen +1°C en -1°C, zal deze drempel vóór 2100 worden bereikt", waarschuwt Christophe Cassou, en benadrukt de noodzaak om onze samenlevingen aan te passen aan deze brandende toekomst.

Terwijl de hulpdiensten zich nu al voorbereiden op nieuwe extreme weersomstandigheden die een gevaar betekenen voor het menselijk leven. In Parijs worden oefeningen gehouden om te zien wat er moet gebeuren als de extreem hoge temperaturen van 40 graden of meer dagenlang aanhouden.

Wetenschappers van Météo France en het CNRS, het grootste onderzoekinstituut van het land, zijn volkomen verrast door de uitkomst van hun onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Earth System Dynamics. De gemiddelde temperatuur op het vasteland gaat in 2100 stijgen met 3,8 graden. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van eerdere berekeningen. "Recente waarnemingen wijzen er op dat Frankrijk is opgewarmd en zal blijven opwarmen, sneller dan we tot nu toe dachten", verklaart onderzoeksleider Aurélien Ribes. Nu al is de gemiddelde temperatuurstijging in Frankrijk 1,7 graden en dat is hoger dan het gemiddelde van de wereld waar die tot nu toe 1,1 graden bedraagt.

De temperatuurstijging is vrijwel geheel toe te schrijven aan menselijke activiteiten. De onderzoekers hebben er in hun berekeningen rekening mee gehouden dat de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen gaan worden maar dat daarbij niet de norm wordt gehaald die in het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd: een maximale opwarming van 1,5 tot 2 graden.