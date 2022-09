Hulpdiensten houden oefening voor als het straks 's zomers 50 graden wordt

"Deze oefening simuleert een hittegolf die we nog nooit eerder hebben gezien, die veel langer duurt en met een maximum temperatuur van 50 graden." Tijdens de oefening worden twee delen van een nader te bepalen arrondissement tot klimaatrampgebied verklaard waarbij gekeken wordt of er voldoende voorzieningen zijn, aan welke middelen behoefte is en hoe de bevolking reageert op de extreme hitte. Ook worden er plekken met schaduw aangelegd, afkoelruimtes en zijn er mobiele verstuivers. Echte hitte is daar niet voor nodig want de oefening is gepland voor oktober 2023.

De recordtemperatuur in Parijs was in 2019 42,6 graden maar de verwachting is dat het record snel zal sneuvelen. De extreme weersomstandigheden nemen sneller toe dan voorspeld. In 2014 maakte meteoroloog Evelyne Dhéliat een weersverwachting voor de zomer van 2050. In de praktijk werden die temperaturen al afgelopen zomer bereikt, constateert The Local.