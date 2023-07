Klimaatcrisis: Een derde van alle Amerikanen gaat gebukt onder levensgevaarlijke hittegolf Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 100 keer bekeken • bewaren

Een derde van alle Amerikanen, zo’n 113 miljoen mensen, wonen nu in een gebied dat geteisterd wordt door extreme hitte. De gevarenzone strekt zich uit van Florida en Californië in respectievelijk het zuidoosten en -westen, tot aan de staat Washington in het noordwesten van het land. Het nationaal meteorologisch instituut (NWS) waarschuwt inwoners van de gebieden de levensgevaarlijke risico’s niet te onderschatten.

In Phoenix, in de zuidelijke staat Arizona, werd het zaterdag 48 graden Celsius. Een lokaal record. Daarvoor was het al zestien dagen op rij 43 graden, wat ook al bijna een record inhield. In de omgeving worden dakloze mensen met derdegraadsbrandwonden opgevangen en verzorgd door mobiele klinieken.

Iets ten westen in Californië heeft ook het beruchte Death Valley bijna een record in handen. Het woestijndal dat altijd al geldt als een van de heetste plekken op aarde, staat op het punt de 54 graden aan te tikken. Dat is meteen een van de hoogste luchttemperaturen die ooit betrouwbaar op aarde zijn gemeten. In Las Vegas stijgt de temperatuur inmiddels richting het record van 47 graden.