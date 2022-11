Klimaatcrisis dit jaar verantwoordelijk voor ruim twintigduizend hitte-doden in West-Europa

Om tot de sterftecijfers te komen, is gekeken naar de oversterfte in de getroffen gebieden in die periode. Het aantal coronadoden is vervolgens van die aantallen afgehaald. In het zuidwesten van Frankrijk werd het tot wel 42 graden, met uitschieters tot 45 graden in de steden. In Zuid-Spanje een recordtemperatuur van 44 graden, in Londen werd het op sommige plekken warmer dan 40 graden, ook een record. Ook in andere West-Europese landen werd het hoog in de 30 graden. In Nederland werd in augustus de hoogste temperatuur in Nederland gemeten, namelijk 39,5 graden in Zuid-Limburg.