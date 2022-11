Klimaattop maakt geen stap vooruit in strijd tegen opwarming Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

De klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh is uiteglopen op een zware teleurstelling. Landen zijn niet tot overeenstemming gekomen om de noodzakelijke maatregelen te nemen tegen verdere opwarming van de Aarde. Wel is er een akkoord bereikt voor een schadefonds voor de armste landen die slachtoffer worden van de klimaatvijandige praktijken van vooral rijke landen. De instelling van een dergelijk fonds werd 30 jaar lang gesaboteerd door vooral de Verenigde Staten, topveroorzaker van de klimaatcrisis. Deze zomer werden onder meer Nigeria en Pakistan getroffen door zware overstromingen waarbij veel doden vielen als gevolg van de klimaatcrisis. De ontwikkelingslanden zijn verheugd over het fonds.

Over het verder en sneller terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen wordt er alleen herhaald wat er vorig jaar in Glasgow ook al is gezegd: de wereld moet zich gezamenlijk inspannen om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden. In Glasgow ging dat nog gepaard met een oproep om nog dit jaar met aangescherpte reductieplannen te komen, maar die is geschrapt. Sommige landen, waaronder China en Saoedi-Arabië, wilden de anderhalve graad helemaal uit de slotverklaring schrappen, maar als dat zou gebeuren dreigde de Europese Unie op te stappen. Het getal is gebleven en landen wordt gevraagd om eind volgend jaar nieuwe reductieplannen in te dienen. Hierdoor gaat er een jaar verloren voor ambitieus beleid.

Vanuit klimaatorganisaties en actiegroepen klinken gemende reacties. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) noemt het klimaatfonds dat in het leven wordt geroepen een fonds voor het einde van de wereld. "Het is een positieve stap, maar omdat de top verder geen ambitieuzere doelstellingen heeft opgeleverd, dreigt het een doemdagfonds te worden", liet de klimaatman van het WWF, Manuel Pulgar-Vidal, weten. Volgens Pulgar-Vidal hebben de landen in Sharm-al-Sheikh de kans gemist om de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen te versnellen. "De wereld blijft hierdoor op weg naar een klimaatcatastrofe."

Minister Rob Jetten van Klimaat zegt het resultaat van de top "buitengewoon teleurstellend" te vinden. Premier Rutte moest eerder deze week de top voortijdig verlaten omdat de VVD-fractie eiste dat hij in Den Haag uitleg zou komen geven over een wetsvoorstel dat asielzoekers over Nederland moet spreiden.