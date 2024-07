Klimaatcrisis: 21 juli heetste dag ooit gemeten, tot nu toe

In juli vorig jaar kwam de gemiddelde temperatuur voor het eerst sinds het begin van de metingen uit boven de 17 graden, zo meldt ANP. In die maand waren er acht dagen met een temperatuur boven die grens. In augustus 2023 volgden nog vier dagen. Deze maand zijn er ook weer vier dagen boven de 17 graden geweest. Binnen Europa is het vooral warm in Turkije en de Balkan.

Copernicus meldde onlangs dat in juni een gemiddelde temperatuur van 16,66 graden was gemeten. Nog nooit was het in die maand zo warm. Het was de dertiende maand op rij met een temperatuurrecord. In juli vorig jaar was het gemiddeld 16,95 graden.