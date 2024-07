Noodweer maakt abrupt einde aan twee dagen zomer

Noodweer heeft delen van Nederland, België en Noord-Frankrijk getroffen. Op verschillende plekken moesten mensen geëvacueerd worden vanwege de wateroverlast. Op het hardcore-festival Dominator in het Brabantse Eersel, een van de grootste ter wereld, kwamen de tenten van bezoekers onder water te staan. In Belgisch Limburg moesten honderden kamperende meiden in veiligheid gebracht worden. De hoosbuien waren ongekend hevig. In een uur tijd viel er tien keer zoveel regen als gebruikelijk. Zoals experts al jarenlang voorspeld hebben neemt als gevolg van de klimaatcrisis de kans op extreme weersveranderingen enorm toe.

Op een dance-event in België, Atmoz Open Air in Maaseik, vielen rond 18.30 uur enkele lichtgewonden toen hevige windstoten toesloegen. In het noord-oosten van Frankrijk belandden vijf mensen in het ziekenhuis als gevolg van het noodweer. Honderden brandweerlieden moesten in actie komen om de gevolgen te bestrijden.