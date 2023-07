Klimaatalarm: Nederland scherpt reisadvies voor Griekse eilanden aan

De afgelopen dagen hebben de Griekse autoriteiten zo’n 19.000 mensen op de eilanden geëvacueerd. Nooit eerder moesten er in Griekenland zoveel mensen vluchten vanwege branden. Op Rhodos geldt de noodtoestand. Alleen al op zondag braken er in Griekenland 64 nieuwe branden uit. De kans op bosbranden is groter als gevolg van de klimaatcrisis, waardoor het extreem droog en warm is.