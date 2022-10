Klimaatactivisten bekladden Van Gogh: waarom kunst wel beschermen en planeet niet? Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 417 keer bekeken • bewaren

Leden van de radicale klimaatactiegroep Just Stop Oil hebben in de Londense National Gallery een wereldberoemd schilderij van Vincent van Gogh besmeurd. De jonge activisten gooiden tot ontsteltenis van bezoekers tomatensoep tegen het kunstwerk, dat beschermd wordt door een glasplaat. Vervolgens lijmde het duo zichzelf vast aan de muur. Het schilderij De Zonnebloemen is een van de kostbaarste werken in het befaamde museum.

"Wat is meer waard, kunst of leven?" schreeuwde een 21-jarige Londense activiste. "Is het meer waard dan voedsel? Meer dan rechtvaardigheid? Maak je je bezorgder over het beschermen van een schilderij of over het beschermen van de planeet en de mensen?" Ze voerde de actie samen met een 20-jarige groepsgenote uit Newcastle, schrijft The Guardian.

Een woordvoerder van Just Stop Oil zegt dat voor soep werd gekozen omdat mensen die getroffen worden door de energiecrisis niet eens meer geld hebben om een blik soep op te warmen.

Bezoekers reageerden met gemengde gevoelens op de actie. Een man verklaart tegenover de krant begrip te hebben voor de zorgen van de jongeren maar vond het erg dat ze "een prachtig kunstwerk, het beste van de mensheid" tot doelwit kozen. Hij stelde dat de activisten proberen mensen aan het denken te zetten maar dit soort acties alleen maar tot woede en afkeer leiden.

Alex De Koning van Just Stop Oil verklaarde helemaal niet bang te zijn mensen van zich te vervreemden. "Dit is niet de X Factor, we zijn hier niet om vrienden te maken. We zijn er om verandering te bewerkstelligen en helaas moet dat dan maar zo."

Just Stop Oil voert sinds twee weken hard actie in de Britse hoofdstad. Daarbij gaat het veelal om het blokkeren van wegen, vaak tot woede van automobilisten en waarbij de emoties hoog oplopen. The Guardian stelt dat de actie tegen Van Gogh wijst op een verdere escalatie.

Op Twitter stelt Johan Fretz: "Juist als je betoogt dat alles van waarde weerloos is, moet je niet iets targetten dat zelf vaak lijdt onder exact hetzelfde geldgedreven denken. (…) Trouwens onbedoeld heel geestig dat ze het werk hebben besmeurd van een kunstenaar die beroemd is om het schilderen van landschappen en bloemen die juist door klimaatverandering worden bedreigd."