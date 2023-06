Klimaatactivisten breken ondanks verbod door hekken van megavervuiler Tata Steel • Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 320 keer bekeken • bewaren

Klimaatactivisten zijn zaterdag het terrein van Tata Steel in Velsen op gegaan, ondanks een expliciet verbod hiertoe. Onder luid gejuich braken ze de hekken open. Op het terrein zijn inmiddels honderden activisten aanwezig. Dat meldt ANP.

Op deze manier demonstreren had de burgemeester verboden. Er was een noodverordening afgekondigd voor het terrein van Tata Steel. De demonstranten lopen op het terrein richting de fabriek. Op het terrein is geen politie. Agenten te paard staan op de openbare weg. Aan de demonstratie doen meerdere actiegroepen mee, onder andere van Extinction Rebellion en Greenpeace.

Samen met omwonenden eisen de actievoerders dat de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel dicht gaan, om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Honderden actievoerders gingen het terrein van de staalfabriek op met spandoeken en vlaggen. Daarop staan teksten als: ‘Tata Steel, we zijn er ziek van’, ‘Ziek van deze fabriek’ en ‘Overheid, laat ons niet stikken’.

Actievoerders hebben vrijdagnacht geslapen in een speciaal voor dit protest opgezet actiekamp. Vanochtend vertrokken enkele honderden activisten in rode overalls in een stoet vanuit het kamp richting de fabrieken van Tata Steel. Ze zijn, onder andere met fietsen, het terrein van Tata Steel opgegaan om in het hart van de grote vervuiler te protesteren. Ook vanaf het water wordt actie gevoerd tegen de vervuilende fabriek.

De actievoerders willen dat de overheid omwonenden, het klimaat en de natuur beschermt tegen grote vervuilers. Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat & Energie bij Greenpeace: “We vinden dat de overheid moet weten wat er speelt bij de vervuilende bedrijven en ingrijpt als de gezondheid van omwonenden of de natuur in gevaar wordt gebracht. Tata Steel kan alleen staal blijven maken in de IJmond als het de gezondheid van omwonenden, de natuur en het klimaat niet langer schade toebrengt”.

In het tv-programma Op1 zei advocate Bénédicte Ficq, die zich bij XR heeft aangesloten, vrijdagavond aangifte te doen tegen het bestuur van Tata wegens "het plegen van criminele verontreiniging en criminele vervuiling waardoor er gevaar voor de gezondheid ontstaat".

Tata Steel bij IJmuiden is een van de grootste en meest vieze staalfabrieken van Europa en staat midden in een dichtbevolkt gebied. Jaap Venniker komt uit Wijk aan Zee en is bestuurslid van FrisseWind.nu: “De gifwolken achtervolgen je overal, je ziet ze vanaf het duin vanuit de zee en het dorp. We weten inmiddels dat deze vol kankerverwekkende stoffen zitten. Ik heb zelf jonge kinderen en net als veel andere ouders maak ik me daar ernstig zorgen over. De giftige uitstoot van Tata Steel moet echt stoppen.”

Ook Greenpeace maakt zich grote zorgen over de gezondheid van omwonenden van de fabriek. “In de omgeving is de kans om longkanker te krijgen tot wel 50% hoger, dan in de rest van Nederland en kinderen hebben een grotere kans op hersenschade. We eisen daarom dat de overheid de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel per direct sluit. Allereerst moeten de kooksfabrieken dicht. Bijna dagelijks komen daar gifwolken vrij, want de installaties zijn roestig en oud. Dat moet stoppen. Tata Steel heeft te lang getreuzeld,” aldus Oulahsen.