Tata Steel per direct onder verscherpt toezicht, vervuiling 'stapelt zich op'

De twee cokesgasfabrieken van Tata Steel in de IJmond komen per direct onder verscherpt toezicht te staan. Dat laat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) weten. De problemen bij de vervuilende installaties zouden "zich opstapelen". Dat meldt ANP.

Het aantal meldingen over "ongewone voorvallen", een verhullende term waarmee vooral vervuilende uitstoot naar de lucht wordt bedoeld, is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Tussen juni vorig jaar en juni dit jaar kwamen 1236 van zulke meldingen binnen, bijna vijf keer zoveel als een jaar eerder. Tata is zelf verplicht melding te doen van voorvallen die slecht voor het milieu kunnen zijn.

De omgevingsdienst constateert daarnaast dat "steeds vaker handhavend moet worden opgetreden" tegen het staalbedrijf. Tata moet daarom op korte termijn "een gedegen verbeterplan opstellen" en moet elke maand rapporteren over de voortgang. "Bij onvoldoende verbetering zal de OD NZKG extra maatregelen nemen", waarschuwt de dienst. Wat die zijn, is niet duidelijk.

Drie dwangsommen

Begin dit jaar deed de omgevingsdienst al aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) omdat de stofmonitoring bij een van de fabrieken niet aan de wettelijke normen voldoet. Ook dat nam de dienst hoog op. Om Tata onder druk te zetten dit manco te verhelpen, legt de dienst ook nog een dwangsom op van 160.000 euro. Die kan worden geïnd als het bedrijf niet goed aan verbetering werkt.

Tata Steel kreeg ook al drie dwangsommen opgelegd vanwege het ontstaan van 'rauwe cokes'. In de decennia oude fabrieken worden gassen op een hoge temperatuur uit steenkool verwijderd. Wat overblijft, is brandstof voor de hoogovens waar het bedrijf ijzererts in verwerkt. "Als deze steenkool onvoldoende verhit is geweest, komen gassen vrij die voor ongezonde uitstoot en milieuschade zorgen", legde de omgevingsdienst eerder uit.

Belangrijke schakel

De dienst onderzoekt al langere tijd de mogelijkheid om de vergunningen voor de cokesgasfabrieken in te trekken. Dat zou Tata met een groot probleem opzadelen, want de fabrieken vormen een belangrijke schakel in het proces van staalproductie.

Het verscherpte toezicht komt slechts enkele dagen voor een groot gepland protest van omwonenden en milieuorganisaties tegen de schadelijke uitstoot van de staalfabriek. Greenpeace bouwt vrijdag een 'actiekamp' op bij het complex van Tata en ook zaterdag wordt daar gedemonstreerd. De milieuorganisatie eist dat de overheid "de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel per direct sluit."

