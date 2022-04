Klimaat- en vredesactivisten trekken gezamenlijk op tegen EU-import Russische olie

Het beste van twee werelden is het: vrede bewerkstelligen en tegelijk het klimaat redden. Dat behelst het protest van tientallen activisten in Brussel waar de ambassadeurs van de EU vrijdag vergaderden. De vredesactivisten wijzen er op dat de EU de Russische agressie financiert door voor miljarden euro's fossiele energie te kopen bij het Kremlin. "Als je daarmee stopt, houdt vanzelf ook de oorlog op want dat heeft Rusland geen geld meer," aldus een vredesactivist.