Kleuter Wilders dook eerst weg voor verkiezingsdebat en nu voor vragen daarover Actueel Vandaag

Volgens Geert Wilders, die misbruik maakte van een terreurdreiging om onder een verkiezingsdebat uit te komen, zegt dat hij geen misbruik maakte van een terreurdreiging om onder een verkiezingsdebat uit te komen. Afgelopen weekend publiceerde de Volkskrant privé-appjes aan Wilders' voormalige vriend, de staatsgevaarlijke Gidi Markuszower, waaruit bleek wat een huilebalk de PVV-leider is.

Wilders wilde in eerste instantie niet reageren op vragen over het wegduiken voor de debatten, maar deed dat uiteindelijk toch. De NOS schrijft:

Op de vraag waarom hij "misbruik heeft gemaakt van de dreigende situatie van een terreurcel in België om niet mee te doen aan de debatten" ging Wilders toch in. "Nou, dat heb ik in ieder geval niet", zei hij. "Ik wou dat ik u alles kon vertellen wat daar toen speelde. Dat kan en mag ik helaas niet. Maar dat is in ieder geval iets wat echt bezijden de waarheid is."

Uit de reconstructie van de Volkskrant bleek dat Wilders al voor de dreigende situatie Markuszower (ex-PVV, nu groep-Mossad) via berichtjes smeekte om een list te vinden om onder het debat uit te komen. Het duurde lang voor er een excuus gevonden werd. Die diende zich uiteindelijk aan door een bericht uit België over een opgerolde terreurcel waarbij ook Wilders als potentieel doelwit werd genoemd. Hoewel er geen enkele sprake was van een acute dreiging greep Wilders dit met beide handen aan om het door hem zo gevreesde debat over te slaan.

Dat Wilders een hardnekkige huilebalk is blijkt uit zijn reactie op vervolgvragen: