Kleuter Wilders wilde niet naar verkiezingsdebatten: 'Verzin een smoes dat ik niet hoef te gaan' Actueel Vandaag

“Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven”, schreef Geert Wilders in 2007. Het bleek een gevalletje projectie. Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne durfde hij zelf niet in debat met de andere partijleiders, blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant. De krant kreeg inzage in het app-verkeer dat Wilders met Gidi Markuszower had. Het levert een ontluisterend beeld op van de leider van de op dat moment grootste partij.

“‘Kon ik die debatten maar skippen.’ In de vroege ochtend van zondag 5 oktober 2025, een kleine week voor de eerste grote verkiezingsdebatten, appt Geert Wilders zijn vertrouweling Gidi Markuszower. Die reageert met een grafiekje waaruit blijkt dat Wilders de lijsttrekker is waarover het meest wordt gesproken. Wilders: ‘Waarom moet ik dan naar die stomme debatten?’ Weer een paar minuten later: ‘Verzin een list.’

Op vrijdagochtend 10 oktober, de dag van het Radio 1-debat met de belangrijkste lijsttrekkers, is die list nog niet verzonnen. Wilders ziet vooral op tegen het eerste tv-debat met vier lijsttrekkers bij RTL, twee dagen later. ‘Ik voel me niet oké, heb er geen zin in’, appt hij Markuszower, opnieuw in de vroege ochtend. ‘Verzin een smoes dat ik niet hoef te gaan.’ Om daaraan toe te voegen: ‘Maar hoe verkoop ik dat nu zonder dat ze me voor lafaard uitmaken?’

Markuszower komt niet veel verder dan het idee om een buitenlandse reis te plannen. ‘Ik zal nog verder denken. Als ik DE smoes heb, laat ik het je weten’, appt hij. ‘Thx, maar moet wel vandaag dan, anders is het te laat’, antwoordt Wilders. Als Markuszower om 13.16 uur nog niets bedacht heeft, schrijft Wilders wanhopig: ‘Please, please, please.’”

De smoes komt er uiteindelijk in de vorm een paar opgepakte Belgische jihadisten die Wilders op hun lijstje met doelwitten hadden staan. Terwijl hun belangrijkste doelwit, de Belgische premier Bart De Wever, gewoon aan het werk ging, greep Wilders het nieuws aan om verscheidene verkiezingsdebatten af te zeggen.

Omdat Wilders bij herhaling niet kwam opdagen, kreeg Rob Jetten een kans. Die greep de D66-leider met beide handen aan. Het resultaat is bekend: D66 bleek op de verkiezingsavond voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij, net voor de PVV.

Wilders’ partij leed een enorme nederlaag. Dat zorgde voor gemor in de fractie. Maar liefst zeven PVV’ers stapten op en vormden een nieuwe fractie onder leiding van Markuszower.