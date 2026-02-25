Klaver: werkenden betalen de rekening voor Bontenbal-belasting Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 171 keer bekeken • Bewaren

Het kabinet-Jetten laat iedereen meer betalen, behalve de allerrijksten. Daarmee ondermijnt het rechtse minderheidskabinet het vertrouwen van de middenklasse in de politiek, constateerde Jesse Klaver woensdag tijdens het debat over de regeringsverklaring.

Klaver, de leider van de grootste oppositiepartij, zei te hopen op “competent bestuur”. Dat is wel nodig na het totale demasqué van het kabinet-Schoof. “Ik hoop dat de rechtsstaat weer wordt gerespecteerd”, aldus Klaver.

De GroenLinks-PvdA-leider wees op de gevolgen van de kabinetsplannen, bijvoorbeeld met de WIA en de AOW. Klaver verhaalde van de maag darm lever-arts Auke, die na ziekte arbeidsongeschikt werd. “We kunnen van Auke niet zeggen dat hij niet hard heeft gewerkt. Hij heeft meer dan de helft van zijn inkomen moeten inleveren. Door de plannen van dit kabinet gaat hij er nog 600 euro op achteruit. Wat is daar eerlijk aan?”

“De rekening wordt betaald door hele gewone mensen”, aldus Klaver. Zij draaien op voor de “Bontenbal-belasting”, zoals Klaver de ‘vrijheidsbijdrage’ noemt. “Wat is daar progressief aan? Wat is daar christendemocratisch aan?” De belasting raakt mensen met een klein inkomen harder dan pak ‘m beet de bewindslieden in vak K.

Ook laakte Klaver het gebrek aan ambitie op het gebied van klimaat, stikstof en ontwikkelingssamenwerking. “Op al deze punten staan wij klaar om te zorgen dat deze plannen ambitieuzer worden.”

De GroenLinks-PvdA-leider vroeg zich af hoe het kabinet de samenwerking met de oppositie voor zich ziet. Gaat het kabinet van week tot week op zoek naar meerderheden of komt er een structurelere samenwerking? De boodschap is duidelijk: als het kabinet wil werken met wisselende meerderheden, dan is het maar de vraag of het er in slaagt om de begroting (met daarin de nodige bezuinigingen) voor volgend jaar door de twee Kamers te loodsen.

“Wij gaan niet onderhandelen over de AOW”, waarschuwde Klaver alvast. Het kabinet wil, in strijd met het pensioenakkoord, morrelen aan de leeftijd waarop werkenden met pensioen kunnen.