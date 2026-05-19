Klaver eist dat Jetten samenwerking met extremist Markuszower verbreekt

PRO-leider Jesse Klaver roept premier Rob Jetten (D66) op om per direct te stoppen met samenwerken met PVV-afsplitser Gidi Markuszower, nadat die vorige week zei dat "met maximaal geweld" moet worden voorkomen dat Palestijnse asielzoekers naar Nederland komen. Klaver noemt in een interview met de Volkskrant Jettens reactie tot nu toe "te laat en te slap": de premier omschreef de uitspraken weliswaar als "totaal ongepast", maar sloot verdere samenwerking met de zevenkoppige fractie niet uit.

Volgens Klaver is de opstelling van Jetten onhoudbaar. Hij trekt een lijn van de extreemrechtse terreur in Loosdrecht tot de vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor en ziet daarin het werk van "antidemocratische krachten" die de democratie onder druk zetten. Markuszowers oproep tot geweld gaat volgens hem verder dan de "ja-maar-reacties" van andere politici: "Er luisteren mensen mee die denken: als ik van de politiek geweld mag gebruiken, ga ik dat maar eens doen."

Dat het kabinet zeven zetels van Markuszower goed kan gebruiken voor meerderheden, maakt de situatie volgens Klaver juist gevaarlijker. Hij wijst erop dat het kabinet onlangs zelf naar Markuszower toestapte over de AOW-leeftijd. Als Jetten geen duidelijke grens trekt, laat Klaver doorschemeren dat dit gevolgen heeft voor zijn eigen bereidheid om met het kabinet samen te werken.

De kritiek op Rob Jetten komt niet alleen van de linkse oppositie, maar ook uit de eigen gelederen. Afgelopen weekend berichtte dagblad Trouw over een brief die binnen de partij circuleert waarin kritische leden zich tot de premier richten na diens slappe reactie op de terreur rond het azc in Loosdrecht. Daarin staat onder meer: "Wij misten in jouw reactie op deze gebeurtenissen een normstelling. Normen die vervolgens consequent gehandhaafd moeten worden".

Markuszower, ook aanwezig in Loosdrecht om het rechtsextremistische vuur wat verder op te stoken, liet deze week ook in de Kamer weer weten uit wel fascistisch hout hij gesneden is. Daar riep hij op alle deelnemers aan de Rode Lijn-demonstratie - een kwart miljoen mensen, waaronder Rob Jetten - te arresteren en op te sluiten.