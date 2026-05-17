Geweldsoproep Markuszower geen reden voor uitsluiting door Rubberen Ruggengraat Rob

Rob Jetten (D66) die in campagnemodus nog meeliep in de Rode Lijn-demonstratie tegen de door Israël gepleegde genocide in Gaza, is als premier beduidend minder stellig als het gaat om het afkeuren van datzelfde genocidale geweld tegen Palestijnen. Dat blijkt niet alleen uit het kabinetsbeleid, waar niets wordt ondernomen om de Palestijnen te hulp te schieten, maar dit weekend maakte Jetten ook duidelijk dat Gidi Markuszower zelfs na zijn geweldsoproep tegen Palestijnse vluchtelingen nog altijd welkom is aan de onderhandelingstafel.

Afgelopen week schaarde de vuurwapengevaarlijke en door de AIVD als risico beschouwde ex-PVV'er Markuszower zich voor de camera van Left Laser achter het extreemrechtse geweld tegen asielzoekers. Daarbij richtte Markuszower zich specifiek op Palestijnse vluchtelingen, die volgens hem "maximaal geweld" moeten worden tegengehouden, "misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen". Terechte woede bij met name de linkse oppositie, maar voor Rob Jetten geen breekpunt. Tegenover RTL Nieuws antwoordt Jetten op de vraag of hij om deze uitspraken Markuszower niet meer als gesprekspartner ziet:

"Geen gemakkelijke start voor samenwerking op een hele hoop andere onderwerpen, dus ik hoop ook dat de felle reacties van de afgelopen dagen bij de heer Markuszower tot reflecties leiden. [...] Ik spreek met alle leden van de Tweede Kamer, ook als ik er fors van mening mee verschil."

Tijdens de golf van extreemrechts geweld van de afgelopen dagen rond de opvang van asielzoekers, bijvoorbeeld in Loosdrecht, bleef Jetten ook nagenoeg onzichtbaar en weigerde hij te normeren. Terwijl de vlammen tegen de muur van een opvangcentrum sloegen, deelde Jetten een foto waarop hij glimlachend zijn verbonden duim opstak na tijdens het zwemmen op Bonaire te zijn geprikt door iets in het water. Vrijdag kwam dan eindelijk een bericht op sociale media waarin de premier zich beklaagde over het geweld, waarbij hij het voor elkaar kreeg om in een draad van vijf berichten de daders en hun extreemrechtse terreur geen een keer te noemen.