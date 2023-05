Klaas Knot maakt geen groot punt van graaiflatie, wel van mogelijke loon-prijsspiraal

7 mei 2023 - 15:41

Zullen we gewoon eerst even afwachten wat de bedrijfswinsten in 2023 doen want 2022 was volgens Knot een uitzonderlijk jaar waarbij over 2022 de winsten vaak dus nog flink konden stijgen. 2023 ( we hebben pas 1/3 van het jaar erop zitten) is volgens Knot dus nog ongewis: of hij heeft straks gelijk en de vakbonden kunnen beter matigen of andersom is het geval ( de in Nederland behaalde winsten groeien gestaag door) en de vakbonden hebben het gelijk aan hun kant. Pas begin 2024 weten we meer wie het gelijk aan zijn kant heeft maar voorzichtig is dus wel geboden ( niet vooruit lopen op een vermoeden of gevoel) omdat een loon prijs spiraal uiteindelijk vooral de laagst betaalden treft en een recessie zwaarder maakt ; door bedrijfswinsten die explosief stijgen is nog nooit een recessie gekomen hoogsten een gevoel van onrechtvaardigheid !