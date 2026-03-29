Kippen van de leg door zomertijd maar het is om een andere reden nog erger dan je denkt

De verhalen rond de schadelijke effecten van zomertijd worden steeds duisterder. Zo blijken niet alleen mensen maar ook dieren van slag te raken doordat de klok een uur verzet wordt om de dagen kunstmatig te lengen. NH Nieuws inventariseerde de gevolgen voor dieren:
In het dorp Winkel, waar de biologische boerderij De Kippenwei is gevestigd, weten ze dat de kippen behoorlijk in de war zijn als het boerenleven een uur opschuift. "De kippen zijn dan even helemaal van de leg", vertelt eigenaar Silvie Boekhorst. "Hun voedertijd is dan ook op een ander moment en ze leggen hun ei dan ook op andere tijden." Wel onderstreept Boekhorst dat het geen kwaad kan. "Dieren houden van regelmaat en kippen zijn gevoelig voor licht en donker. Maar het is nul procent schadelijk voor ze als ze gedwongen moeten wennen aan een ander ritme."
En dan zitten we tot overmaat van ramp ook nog eens in de verkeerde tijdzone, legt de Universiteit van Nederland uit in bovenstaande video.
Ondertussen lukt het nog steeds niet om iets aan de zomertijd te veranderen. Na onzinnige kritiek uit veelal rechtse hoek dat de Europese Unie de soevereiniteit van de lidstaten aantast door regels te hanteren die voor alle leden gelden, heeft Brussel acht jaar geleden besloten de verandering van zomertijd over te laten aan landen zelf. Die komen er niet uit, ondanks een nieuw initiatief van Spanje, dat net als Nederland ook al in de verkeerde tijdzone ligt. En zo is het omzetten van de jaarlijkse klok ook een herinnering dat samenwerking alleen werkt als je er aan meedoet.
Meer over:kijk nou, zomertijd, europese unie
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.