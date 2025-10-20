Spanje komt in actie om zomertijd in heel de EU af te schaffen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 172 keer bekeken • bewaren

Komend weekend wordt de klok weer een uur teruggezet en komt er een einde aan zo’n zeven maanden zomertijd waarbij het vallen van de avond kunstmatig een uur wordt opgerekt. Als het aan Spanje ligt is het de laatste keer. De linkse Spaanse premier Pedro Sánchez verklaart in een video op TikTok dat hij de noodzaak van zomertijd niet inziet. “Uit alle enquêtes blijkt dat Spanjaarden en Europeanen in meerderheid tegen het verzetten van de klok zijn. Bovendien is er heel veel wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat het amper energie bespaart maar wel negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en levens van mensen.”

Spanje heeft het onderwerp, waar de EU al jaren mee worstelt, plots op de agenda gezet voor een topontmoeting van de Unie deze maandag in Luxemburg wordt gehouden. Eerder hebben al noordelijke lidstaten als Finland en Polen herhaaldelijk bezwaar gemaakt tegen het vasthouden aan de zomertijd.

In 2018 stelde toenmalig Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker voor dat alle lidstaten maar voor zichzelf moesten uitmaken of ze de zomertijd wilden handhaven. Dat voorstel, dat volgde na protesten tegen het voornemen van de Commissie om de zomertijd af te schaffen, leidde tot een impasse die tot op de dag van vandaag voortduurt. Juncker toonde zo en passant aan dat de ‘soevereiniteit’ waar vooral rechtse politieke krachten op hameren in de praktijk leidt tot stilstand. In 2021 stemde het Europees parlement nog voor afschaffing maar ook dat haalde niets uit.