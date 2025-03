Kinderen belanden met vergiftiging in ziekenhuis nadat antivax-ouders naar RFK Jr. luisteren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 315 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy Jr. is een leugenachtige en onverbeterlijke antivaxxer die denkt dat je infectieziekten ook prima kunt bestrijden met een gezond dieet. In een interview met Fox News zei hij recent bijvoorbeeld dat vitamine A en levertraan uitstekend helpen tegen de mazelen. “We leveren vitamine A” aan West-Texas, waar een mazelenuitbraak gaande is, zei de bewindsman op de ultrarechtse zender.

The Huffington Post meldt dat ouders hun ongevaccineerde kroost nu vitamine A geven om de mazelen te voorkomen of te behandelen. De gevolgen laten zich raden: sommige ouders geven hun kinderen zoveel dat ze in het ziekenhuis belanden met de mazelen én een vitamine A-vergiftiging.

Symptomen van een vitamine A-vergiftiging zijn: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. Ook kunnen er afwijkingen aan de ogen, de huid en het skelet ontstaan. Een Texaans kinderziekenhuis ziet problemen met de leverfunctie van de patiëntjes die te veel vitamine A hebben binnengekregen.

Vitamine A wordt overigens wel gebruikt bij de behandeling van de mazelen, maar artsen wijzen erop dat de toediening ervan in het ziekenhuis moet gebeuren. Daar kunnen medische professionals voortdurend de vinger aan de pols houden.

Sinds de uitspraken van RFK Jr. op Fox News zien Texaanse winkels een toenemende vraag naar levertraan. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat levertraan (waarin veel vitamine A zit) helpt bij de behandeling van de mazelen.