Kijk, de FDF-boeren zijn toch heel redelijke lieden

12 aug. 2022 - 14:18

Al lezende kom ik tot de conclusie dat "Die twee, Han Lindeboom en Johan Sanders" (Hoogleraren) een rapport hebben opgesteld dat niet in de smaak valt bij de auteur, waarop vervolgens door allerlei sneren en kleinerende opmerkingen hun wetenschappelijk onderbouwde rapport feitelijk worden neergezet "als ook maar een mening". Dit is nu precies de tactiek die we de populisten van FvD en PVV verwijten; "Wetenschap is ook maar een mening"(?). Een schitterend voorbeeld van "de balk in eigen oog niet zien...." is dan ook wel de volgende zinsnede "....Wynia’s Week, zoals bekend een wonder van objectiviteit..." Misschien dat de auteur bij een volgende gelegenheid inhoudelijk kan weerleggen waarom hij het niet meen eens is met de beide hoogleraren. Daarvoor ontbeert hij hoogstwaarschijnlijk de kennis, evenals dat ongetwijfeld bij vele anderen en ook bij mijzelf het geval is. Dat is op zich beslist geen schande, maar het door eigen onkunde afserveren van twee wetenschappers is dat m.i. wel. Beter zou het dan ook zijn, als de auteur zich in bovenstaand geval gewoon had beperkt tot een klinische verslaglegging. Laten we zeggen zoals het een goed verslaggever betaamt. In het andere geval kan de auteur misschien overwegen om "voormalig parlementair verslaggever" te vervangen door "opiniemaker".

