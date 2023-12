Kiezersonderzoek: afkeer van migranten belangrijkste reden om op Wilders te stemmen

21 dec. 2023 - 10:07

Interessanter is de figuur 5 in dit onderzoek. De Nederlandse arbeider stemt langzaamaan, een jarenlange ontwikkeling, niet meer op PvdA en wordt steeds (wat hier heet) nationalistischer. Ze zijn weg en we doen er niets aan. Een neoliberale maatschappij, waarin we zitten, heeft gaandeweg steeds meer verliezers en een steeds uitbundiger kleine groep winnaars. Geen van beide groepen zal zich naar links gaan richten. De hoogopgeleide groep er tussen in, die ongeschonden de transitie naar neoliberalisme is doorgekomen, zonder er echt van te profiteren (universiteiten, hogere ambtenaren, leraren etc) stemmen nog GL/PvdA, maar die groep is vrij constant. Wie denken we in vredesnaam nog wel naar ons toe te trekken? https://stukroodvlees.nl/ook-de-nieuwe-pvv-stemmer-stemde-vooral-tegen-migratie-en-uit-politiek-protest/