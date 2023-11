Rechtse mythe doorgeprikt, Turkse en Marokkaanse Nederlanders stemden nauwelijks PVV

Het was in de dagen na de verkiezingen een populair frame onder uiterst rechtse opiniemakers: Geert Wilders zou zijn verkiezingsoverwinning mede te danken hebben aan conservatieve moslims die wel wat zouden zien in het programma van de PVV. Maar klopt dat eigenlijk wel? NRC ging op onderzoek uit en komt tot een ontnuchterende conclusie: moslims stemden veel minder vaak op de PVV dan andere kiesgerechtigden.

Niels Spierings, hoogleraar sociologie aan de Radboud Universiteit en co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek, wijst erop dat Marokkaanse en Turkse Nederlanders weinig van de racistische partij moeten hebben. “Het aantal mensen uit die groepen dat aangaf PVV te stemmen, ligt stukken lager dan onder de rest van de Nederlandse bevolking. En ook lager in vergelijking met het niet-religieuze of christelijke deel van de stemmers. Het zijn er echt weinig.”

Bij het Nederlands Kiezersonderzoek bleken er welgeteld nul moslims te zijn die op de PVV stemden. “„Ik heb me nog afgevraagd of bijvoorbeeld seculiere Turkse Nederlanders dit jaar meer op de PVV zijn gaan stemmen”, zegt Spierings, „maar ook daar zie ik geen aanwijzingen voor. Als het echt een massale beweging zou zijn geweest van deze groepen die op de PVV zijn gaan stemmen, dan hadden we daar sporen van terug moeten zien. En die zien we niet.””