Kiezers keren zich tegen Trump: Democraat wint verkiezingen in district Mar-a-Lago

De Democratische kandidaat Emily Gregory heeft tussentijdse verkiezingen gewonnen in Palm Beach, Florida. Pikant: ze won in het district waar Mar-a-Lago, het verblijf van Donald Trump, is gevestigd. Trump steunde haar tegenkandidaat, Jon Maples.

Het district was hiervoor in handen van de Republikeinen. De Republikein Mike Caruso won de vorige verkiezingen (in 2024) nog met 19 procentpunt verschil. Gregory zegevierd nu met 2,4 procentpunt meer stemmen.

Persbureau AP meldt:

“De Democraten vierden de overwinning als het zoveelste teken dat kiezers zich tegen Trump en de Republikeinen keren in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Dinsdag was de meest recente in een reeks onwaarschijnlijke overwinningen bij speciale verkiezingen in het hele land sinds Trump meer dan een jaar geleden terugkeerde naar het Witte Huis.”

Trump verliest steun door de Gestapo-praktijken van ICE en de torenhoge energieprijzen als gevolg van zijn oorlog tegen Iran.