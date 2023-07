Keti Koti monument in Eindhoven direct na herdenking vernield Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 59 keer bekeken • bewaren

Een kunstwerk dat speciaal gemaakt is voor de herdenking van Keti Koti, de afschaffing van de slavernij, in Eindhoven is door onbekenden vernield. Het kunstwerk van de Tilburgse kunstenaar Tommy van der Loo, die een Curaçaose achtergrond heeft, was met hulp van de gemeente voorlopig bij het stadhuis geplaatst en zal later vervangen worden door een permanente variant.

Arantja Rosalina van het Comité 30 juni/1 juli, dat betrokken is bij de officiële herdenking, houdt de mogelijkheid nog open dat het beeld per ongeluk is beschadigd of slachtoffer is geworden van willekeurig vandalisme. Maar ze zegt tegenover Omroep Brabant dat er mogelijk sprake is van wel degelijk een doelgerichte actie.

“Kijk, als je zo’n evenement organiseert, dan weet je dat er ook mensen zijn die boos zijn, die er moeite mee hebben. Dat is jammer en daar houd je gevoelsmatig ook rekening mee. Natuurlijk schrok ik toen ons comité zondagavond via via over de schade op de hoogte werd gebracht. Het gaat me te ver om van een kater te spreken. Het evenement is geslaagd verlopen en de koning heeft zijn excuses aangeboden. Daar zijn we heel erg blij mee.”

Het kunstwerk wordt nu verwijderd en er wordt bekeken of er wellicht camerabeelden zijn van de toedracht. Daarna wordt bepaald hoe het permanente monument geplaatst gaat worden.