Kersvers NAVO-lid Zweden neemt direct afstand van Macron: Geen troepen naar Oekraïne

Kersvers NAVO-lid Zweden heeft een dag na opname in de alliantie direct afstand genomen van de Franse president Macron. Die zei dinsdag niet uit te kunnen sluiten dat er ook grondtroepen naar Oekraïne gestuurd worden om de Russische invasiemacht terug te dringen. De Zweedse premier Ulf Kristersson zei desgevraagd dat daar wat hem betreft geen enkele sprake van is.

Volgens Kristersson is het aan Frankrijk zelf om te bepalen waar het zijn eigen troepen wel of niet naartoe stuurt, maar dat geldt niet voor een optreden in NAVO-verband. Ook zei hij te respecteren dat Frankrijk alles wil doen om Oekraïne bij te staan, maar dat Zweden zijn eigen pad volgt.