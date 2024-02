Macron: toekomst Europa staat op het spel, soldaten naar Oekraïne niet uitsluiten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 530 keer bekeken • bewaren

De Franse president Emmanuel Macron wil het sturen van grondtroepen naar Oekraïne niet uitsluiten. Dat zei hij in Parijs op een Europese topbijeenkomst waar verschillende regeringsleiders aanwezig waren.

“Er bestaat geen consensus over het sturen van grondtroepen”, aldus Macron. “Dat gezegd hebbende moet niets worden uitgesloten. We zullen alles doen wat we kunnen om te voorkomen dat Rusland wint.” Hij wees erop dat landen aan het begin van de oorlog ook geen raketten of vliegtuigen wilden leveren aan Oekraïne. Inmiddels gebeurt dat wel.

Linkse en (extreem)rechtse oppositiepartijen in Frankrijk spreken schande van de uitspraken van Macron. “Oorlog tegen Rusland zou waanzin zijn”, schrijft de uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon op X. De socialistische leider Olivier Faure hekelt de “presidentiële lichtzinnigheid”.

Ook in het buitenland krijgt Macron vooralsnog weinig bijval. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, stelt dat er geen plannen zijn voor het sturen van grondtroepen. Rusland heeft laten weten dat de komst van buitenlandse troepen naar Oekraïne zal leiden tot een oorlog met de NAVO.

Macron organiseerde de bijeenkomst over de oorlog in Oekraïne, omdat hij zich zorgen maakt over de Russische opmars in het land. Deze maand slaagden Russische troepen erin om de frontstad Avdiivka te veroveren.

Volgens Macron staat de toekomst van Europa op het spel. “Het is daarom aan de Europeanen om te bepalen wat we doen. Als anderen willen meedoen, is dat fantastisch maar dat is slechts een bonus”, zei hij in een verwijzing naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen die in november plaatsvinden.