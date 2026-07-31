Kerncentrales liggen stil als gevolg van de klimaatcrisis Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 355 keer bekeken • Bewaren

Er zijn nogal wat rechtse politici die beweren dat kerncentrales het antwoord vormen op de klimaatcrisis. Maar een van de gevolgen van de klimaatcrisis is dat er in de zomer vaak minder koelwater beschikbaar is. En laat dat koelwater nu onontbeerlijk zijn voor het functioneren van de kerncentrales.

Het probleem kwam enkele jaren geleden al aan het licht in Frankrijk. Destijds was het water van onder meer de Rhône en de Gironde te warm om te koelen. Dat is nogal een probleem omdat Frankrijk voor ongeveer tweederde van zijn stroombehoefte afhankelijk is van atoomcentrales.

Ook dit jaar hebben de Fransen weer problemen met de beschikbaarheid van koelwater. Deze keer omdat er onvoldoende water wordt aangevoerd via rivieren. In Hongarije en Roemenië spelen vergelijkbare problemen, omdat de het waterpeil in de Danube-rivier historisch laag is.

Persbureau Reuters bericht over de problemen met de grootste kerncentrale (Paks) van Hongarije:

“De centrale, die vier door Rusland gebouwde reactoren met een totale capaciteit van 2 gigawatt exploiteert en bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit produceert, begon maandag met het terugschroeven van de productie en draait op minder dan 50% van de capaciteit.”

Premier Peter Magyar bereidde de bevolking eerder deze week al voor op de mogelijkheid dat de centrale volledig wordt stilgelegd. De problemen komen op een ongelukkig moment, omdat de vraag naar stroom als gevolg van de hitte juist omhoog is geschoten.

Hongarije kan onvoldoende elektriciteit importeren om het wegvallen van de grootste kerncentrale volledig op te vangen. Daarom roept de overheid grootverbruikers, zoals fabrieken, op om ’s avonds minder energie af te nemen. Burgers krijgen het verzoek om ’s avonds hun elektrische auto niet op te laden. “Het is in ieders belang om een ineenstorting van het systeem te voorkomen”, aldus Magyar.

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