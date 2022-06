Groot deel Franse kerncentrales ligt plat

19 jun. 2022 - 14:40

Lijkt me overdreven en ten dele bewust fake. Het onderhoud en reloaden van de centrales vindt hier tegenwoordig bewust zoveel mogelijk in de zomer plaats. Logisch want we verbruiken dan veel minder….de meeste mensen verwarmen en koken electrisch, veel fabrieken zetten hun productielijnen in de zomer om en daar komen nu de zonnepanelen bij. Er is dus minder dan de helft nodig. Er wordt gesproken van 34 van de 56 reactoren….dat aantal komt precies overeen met het aantal oude 900MW reactoren. Daar zijn problemen met micro barstjes en oxidatie ontdekt. Maar niet bij alle, ze moeten wel allemaal extra gecontroleerd worden en dat in de onderhoudsperiode dus de zomer. Het verhaal dat er achterstallig onderhoud en verwaarlozing zou zijn is echt onzin Ze zijn de afgelopen jaren juist gerenoveerd waarbij ook de capaciteit ca. 10 procent is verhoogd. Wel hadden er inmiddels nieuwe in aanbouw moeten zijn en dat is nog niet gedaan op een enkele na. Het probleem komt dus ooit wel. Frankrijk heeft overigens het beleid om de het aandeel van kernenergie terug te brengen tot 50 procent. Ook het moment dat dit nieuws in de wereld wordt gebracht geeft te denken.