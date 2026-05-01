Kempen Airport waarschuwde defensie al maanden voor brandgevaar

Kempen Airport waarschuwde Defensie al maanden voor het brandgevaar op het militaire oefenterrein bij Weert. Volgens een woordvoerder van het vliegveld wordt er regelmatig geoefend met handgranaten, explosieven, vuurpijlen en scherpe munitie, terwijl de omgeving steeds droger wordt. De luchthaven roept "al maanden dat het fout kan gaan", zo melden Omroep Brabant en de NOS. De waarschuwingen bleven zonder gevolg.

Nadat woensdag een grote brand uitbrak op het militaire oefenterrein bij 't Harde, trok het vliegveld opnieuw aan de bel. In een mail aan de militaire top in Den Haag waarschuwde Kempen Airport opnieuw dat het ook daar mis kon gaan. Een dag later gebeurde precies dat: een brand van circa 500.000 vierkante meter legde 70 hectare in de as en dwong zowel het vliegveld als het asielzoekerscentrum in Budel tot ontruiming.

Momenteel woeden in minstens vijf natuurgebieden branden, op militaire oefenterreinen in 't Harde (Gelderland), Oirschot (Noord-Brabant), Weert (Limburg) en in de natuur in Helden en Kessel (Limburg) en Noordwijk (Zuid-Holland). De nood is zo hoog dat overwogen wordt hulp uit het buitenland in te roepen om de vlammenzee te bedwingen.

Minister van Defensie Dilan Yesilgöz (VVD) liet donderdagavond via sociale media weten dat "open vuur, (oefen)munitie en pyrotechniek op oefenterreinen voorlopig stilgelegd" worden. Even daarvoor had de legertop nog gezegd geen reden te zien om de oefeningen te staken, wat veel kritiek opleverde. Volgens Yesilgöz wordt er nu eerst opnieuw gekeken naar "de protocollen rond trainingen in droge periodes".

