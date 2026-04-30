Defensie weigert oefeningen te pauzeren ondanks veroorzaken enorme natuurbranden

Ondanks drie grote branden in twee dagen op militaire terreinen, vindt generaal Onno Eichelsheim het niet nodig oefeningen van Defensie te pauzeren zolang het droog is. Dst schrijft het ANP. Hij vindt het onder meer "heel vervelend voor omstanders, campings en de natuur zelf", zo zegt hij tijdens een persmoment in Hilversum, "maar we moeten blijven oefenen om klaar te zijn voor crises en het opleiden van onze mensen". Een deel van de branden zou veroorzaakt zijn door de oefeningen. Getuigen hebben gezien dat er brand ontstond bij een manoeuvre met een Chinook helikopter op de Oirschotse Heide bij Eindhoven. Het is de zevende keer binnen een week dat daar brand uitbreekt.

Het blussen wordt in sommige gevallen extra bemoeilijkt omdat het om militaire terreinen gaat, meldt de Volkskrant.

De brandweer kan op het militaire oefenterrein in ’t Harde alleen vanaf de paden blussen, omdat er munitie in het veld ligt. Uit veiligheidsoverwegingen mogen alleen gepantserde voertuigen van Defensie het terrein op. De munitie kan door de warme grond ontploffen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan een ANP-verslaggever ter plaatse. De brand is nog niet onder controle.

In België neemt de krijgsmacht wel maatregelen, meldt Het Belang van Limburg:

In heel Vlaanderen geldt sinds dinsdag code oranje voor brandgevaar. De aanhoudende droogte en strakke wind hebben het risico de voorbije dagen aanzienlijk verhoogd. Het Agentschap Natuur en Bos drukt wandelaars op het hart om niet te roken en zeker geen vuur te maken. "De brandweer en beheerders zijn extra waakzaam, er wordt bij branden extra materiaal en mankracht ingezet", klinkt het bij Natuur en Bos. Een eventueel vuur kan zich nu razendsnel verspreiden, zoals in Nederland. Donderdagmiddag brak daar tijdens een militaire oefening brand uit op het oefenterrein aan de Oirschotse Heide in Noord-Brabant. Woensdag ontstond er op de Veluwe een brand op het militaire oefenterrein 't Harde. Ook daar waren oefeningen aan de gang. In Limburg nam Defensie begin deze week het zekere voor het onzekere. "Op het schietterrein Pampa Range in Helchteren geldt sinds maandag code rood", zegt woordvoerder David Vandroogenbroeck. "Er gebeurt niets meer met munitie."

Momenteel woeden in minstens vijf natuurgebieden branden, op militaire oefenterreinen in 't Harde (Gelderland), Oirschot (Noord-Brabant), Weert (Limburg) en in de natuur in Helden en Kessel (Limburg) en Noordwijk (Zuid-Holland). De nood is zo hoog dat overwogen wordt hulp uit het buitenland in te roepen om de vlammenzee te bedwingen. Edwin Kok, coördinator van de landelijke taskforce natuurbranden zegt tegen de NOS. "We hebben meerdere grote branden en één helikopterteam beschikbaar. We raken uit de middelen." In het Brabantse Budel moeten 1500 asielzoekers vluchten voor het oprukkende vuur. Het azc waar ze verblijven wordt door het COA uit veiligheidsoverwegingen ontruimd.

Dergelijke natuurbranden gaan in de toekomst vaker voorkomen nu de klimaatcrisis door het uitblijven van voldoende maatregelen almaar toeneemt. Dat is ook door wetenschappers voorspeld maar politiek en kiezers lijken daar niet aan te willen. De NOS schrijft:

Het verband tussen natuurbranden en het veranderende klimaat is ook uitvoerig onderzocht en beschreven. "Als je meer perioden hebt van droogte en hittegolven, wat bij klimaatverandering zo is, dan zijn er dus vaker condities waarin brand goed kan ontstaan." Klimaatverandering verandert het neerslagpatroon in het voorjaar niet per se, licht Mokkenstorm toe. Maar het neerslagtekort groeit in het voorjaar wel door klimaatverandering. "Dat heeft te maken met de verdamping die toeneemt, en daarmee dus ook de droogte en de kans op natuurbranden in het voorjaar. We verwachten ook dat de kans op onbeheersbare branden toeneemt, en dat we vaker meerdere branden tegelijk gaan zien." Onder meer het NIPV en het KNMI waarschuwden daar begin 2023 al eens gezamenlijk voor. "Dit gaan we gewoon meemaken en dat kan al op korte termijn gebeuren", was toen de boodschap.

