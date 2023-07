Kauthar Bouchallikht over de haatcampagne tegen haar: 'Mijn leven was een hel', en bijna niemand heeft sorry gezegd

Drie jaar geleden werd toenmalig GroenLinks-Kamerkandidaat Kauthar Bouchallikht plots bedolven onder een lawine van haat. Ze zou lid zijn van een groepering die onderdeel is van de Moslim Broederschap, een heimelijke extremist, een wolf in schaapskleren. Van werkelijk alle kanten werd ze te grazen genomen, vooral vanaf de rechterflank, maar ook vanuit linkerhoek. Alle haat ten spijt wist Bouchallikht met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer te komen. Afgelopen vrijdag maakte NRC duidelijk wat Bouchallikht zelf al lang wist, namelijk dat de haatcampagne één grote leugenoperatie was. En de vele politici, journalisten en opiniemakers die Bouchallikht destijds gretig aan de schandpaal nagelden? Op twee personen na, heeft niemand sorry gezegd.