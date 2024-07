Kandidaat Le Pen liep rond in nazi-uniform

Een kandidaat van RN, de extreemrechtse partij van Marine Le Pen, heeft zich teruggetrokken uit de verkiezingen nadat er een foto is opgedoken waarop ze lachend een nazi-pet met hakenkruis draagt. Ludivine Daoudi uit Caen haalde in de eerste ronde meer dan 20 procent van de stemmen. De pet is een uniform-onderdeel van de Luftwaffe, de luchtmacht van de nazi's. De vrouw houdt zich schuil voor de media maar heeft wel bevestigd dat de foto, die zes jaar gelden werd genomen op een wapenbeurs, authentiek is.