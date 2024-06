Deze video toont dat de Franse politieke vrienden van Wilders rechtstreeks van de nazi's afstammen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 252 keer bekeken • bewaren

In Nederland maakten de Euopese verkiezeingen weinig los, al haalde de ultrarechtse coalitie niets eens meer een meerderheid. Wilders pikte vooral de vijrgekomen zetels van Forum voor Democratie in en slaagde er bij lange na niet in winnaat GroenLinks-PvdA te verslaan.

In Frankrijk daarentegen heeft de uitslag een totale schok teweeggebracht. Niet alleen vanwege de verpletterende uitslag voor extreemrechts, dat alles bij elkaar opgeteld 40 procent van de uitgebrachte stemmen haalde, precies 80 jaar na D-Day waarop de Geallieerden landden op de kust van Normandië om de nazi's te verjagen.

Na de eerste exit poll volgde de schok dat president Macron onmiddellijk nieuwe parlementsverkiezingen uitschreef. Die worden al heel snel, op 30 juni en 7 juli, gehouden. Macron wil zo de fascisten te snel af zijn maar grote vrees is dat de ultrarechtse Rassemblement National (RN) onder leiding van Marine Le Pen grote winst gaat boeken en in de regering komt.

Le Pen is een trouwe bondgenoot van Wilders, die in Nederland met hulp van VVD, NSC en BBB, op het punt staat de eerste ultrarechtse regering van na de Tweede Wereldoorlog te realiseren. De PVV'er overlegde eerder deze week nog met Le Pen over nauwere samenwerking.

De Franse krant Le Monde heeft een heldere - Engelstalige - video gemaakt die nog eens duidelijk uitlegt waar RN voor staat en waar die partij vandaan komt. De oprichters waren nazi's en onder meer leden van de OAS, de meest dodelijke Europese terreurorganisatie van na de Tweede Wereldoorlog die onder meer diverse aanslagen pleegde op de Franse president en verzetsheld generaal Charles De Gaulle.

Fransen trekken dit weekend na een oproep van de vakbonden massaal de straat op te protesteren tegen de eventuele deelname van RN aan een nieuwe regering.