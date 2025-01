Kamermeerderheid wil gênant verlopen hoorzittingen voor kabinetsleden alweer afschaffen

Een meerderheid van de Tweede Kamer, die lijdzaam heeft moeten toestaan hoe hun kandidaat-bewindspersonen zich onsterfelijk belachelijk maakten nog voor ze in Vak K konden plaatsnemen, wil een einde aan de hoorzittingen. Die werden in aanloop naar de huidige kabinetsperiode voor het eerst gehouden, op initiatief van D66. De PVV was volmondig voor, maar is nu 180 graden gedraaid na de schertsvertoningen met als pijnlijke uitschieter Marjolein Faber (Vreemdelingenhaat). Dat meldt RTL Nieuws .

Donderdag wordt er gestemd over het wel of niet voortzetten van de hoorzittingen. De VVD was altijd al tegen en is niet van standpunt veranderd. Ook bij de toch al kwakkelende BBB werd in de hoorzittingen gênant duidelijk dat het niet de grootste lichten had afgevaardigd naar de kabinetsbankjes. Daarbij loopt BBB sinds de formatie slaafs achter de PVV aan, dus kan met alle zekerheid gezegd worden dat ze ook nu met de wind van Wilders meewaaien.