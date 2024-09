Kamermeerderheid wil dat BBB-minister Wiersma stopt met dieren martelen

Een Kamermeerderheid wil dat Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) alsnog een verbod op stroomstootwapens in de veehouderij instelt. Haar voorganger Piet Adema (CU) had zo'n verbod aangekondigd, maar Wiersma besloot onlangs te gaan kijken hoe de veesector toch door kan gaan met de martelpraktijken. Ze vindt daarin nu ook haar coalitiegenoten van VVD en NSC lijnrecht tegenover zich. Dat meldt RTL Nieuws :

Het verbod werd aangekondigd nadat de organisatie Varkens in Nood op video had vastgelegd hoe zeer de dieren te lijden hebben onder het gebruik van de stroomapparatuur. BBB'er Wiersma, onderdeel van een kabinet dat sowieso niet uitblinkt in constructieve ambitie, vond het belangrijker dat Nederland "niet strenger" was dan andere Europese landen.