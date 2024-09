BBB-minister wil dat veesector varkens kan blijven martelen met stroomstootwapens

“Het gebruik van stroomstootapparatuur in de veesector is omstreden. Zeker nadat dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood stiekem opnamen had gemaakt van de ongeoorloofde praktijken met de zogenoemde veeprikkers en die in 2022 openbaar maakte. Meerdere bedrijven kregen boetes voor het mishandelen van varkens met stroomstootapparatuur. De boetes werden opgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), na eigen onderzoek nadat Varkens in Nood alarm had geslagen.”