Kamermeerderheid stemt voor Belastingplan over links, VVD probeert eigen plan te torpederen maar faalt Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 1328 keer bekeken • Bewaren

Update 21:20 uur:

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt ook in met het pakket aan belastingen voor 2027, het zogenoemde Belastingplan. Coalitiepartij VVD stemde zoals verwacht tegen, nadat een voorstel van PRO en Volt voor een miljonairstaks eerder die avond aan dat pakket werd toegevoegd.

Uiteindelijk stemden 76 Kamerleden voor, een nipte meerderheid. Door het dreigen met het wegstemmen van het plan, wilde VVD-leider Dilan Yesilgöz haar macht over het kabinet uitoefenen. Met het wegvallen van de VVD, leek er namelijk geen meerderheid meer te behalen in de Eerste Kamer, waar ook SP zal tegenstemmen. Dat plan van Yesilgöz faalde spectaculair. Behalve D66, CDA, PRO en Volt - samen met Denk en de PvdD - stemden ook rechtse partijen JA21, SGP en BBB voor. Daarmee lijkt het wetsvoorstel ook op een meerderheid te kunnen rekenen in de Eerste Kamer.

Yesilgöz waarschuwde in de aanloop naar het debat en de stemming in de Tweede Kamer voor miljonairs die het land zouden ontvluchten. Die zijn op het moment van dit schrijven nog niet in groten getale waargenomen.

VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Ruben Brekelmans sprak na afloop van de stemming van een "ontluisterende" uitslag. Dat er ultrarijken zijn die vanaf komend jaar mogelijk een klein beetje inleveren zodat mensen met een beduidend kleinere portemonnee iets meer overhouden, geldt in VVD-kringen als een nachtmerrie.

Eerder:

De Tweede Kamer heeft donderdagavond in meerderheid voor het amendement van PRO en Volt op het Belastingplan gestemd. De Kamerfracties van D66 en CDA stemden tot grote ontevredenheid van hun eigen bewindslieden voor, de VVD uiteraard tegen. Het amendement werd verder aangenomen met steun van de SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en DENK.

Het ANP vat de inhoud van het amendement samen:

Het amendement verschuift een belastingverhoging op arbeid naar vermogen. Zo komt er een hoger tarief in box 3 voor een vermogensrendement van meer dan 60.000 euro per jaar. Het reguliere tarief in box 3 wordt verlaagd naar 35,5 procent. Dat was oorspronkelijk 36 procent.

Ook maakt het voorstel een einde aan een belastingconstructie om papieren schenkingen vrij te stellen van belasting. In totaal is met de aanpassing 1 miljard euro gemoeid. Daarvan moet 400 miljoen euro nog gevonden worden door fiscale voordelen te beperken.

Of, zoals Gerrit Hiemstra het kort en bondig uitlegt:

Wat er nu gaat gebeuren is hoogst onduidelijk, wel is zeker dat dit de angel bij lange na niet uit de ontstane kabinetscrisis trekt. Eerder al had de VVD van gijzelneemster des vaderlands Dilan Yesilgöz laten weten dat haar partij tégen het eigen Belastingplan zal stemmen als het progressieve amendement werd aangenomen. Daarmee is een meerderheid voor het plan in de Eerste Kamer uitgesloten. Daar komt nog eens bij dat partijen die wel voor het amendement zijn, niet automatisch de rest van het plan steunen, zoals de SP en de Partij voor de Dieren.

VVD-leider Brekelmans en premier Jetten hebben in een tweespraak min of meer afgesproken dat er nu kan worden nagedacht om de stemming over het Belastingplan uit te stellen om een kabinetsval te voorkomen.

Behalve over het amendement werd er ook gestemd over een motie van wantrouwen, zoals gewoonlijk ingediend door de PVV - de partij die het hele nut van die motie de afgelopen jaren volledig om zeep heeft geholpen door er om de haverklap een in te dienen. Ook deze werd, zoals eigenlijk altijd, verworpen.

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