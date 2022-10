Kamerlid: Enorme haat maakt werk tot een hel

"Maar wat er echt inhakt zijn niet zozeer de uren als wel de haat, agressie, minachting en beledigingen die je regelmatig over je heen krijgt. Je bent een speelbal van de publieke opinie en van social media. Het ene moment word je weggehoond, het volgende moment heilig verklaard. Dit maakt de werkomgeving extreem onveilig. Natuurlijk moet je tegen een stootje kunnen, en deel je zelf ook een stootje uit. Dat hoort bij dit vak. En natuurlijk maak je af en toe een fout en mag je daarop worden aangesproken. Maar de hevigheid waarmee je te grazen wordt genomen is niet normaal en zou er ook niet zijn als je echt met elkaar in gesprek zou gaan. De hoeveelheid opmerkingen die ik krijg over mijn uiterlijk, of over het feit dat ik jonkvrouw ben - echt: who the fuck cares! En kan je nagaan hoe heftig alle bagger is als je minister bent. Ik ben een kritisch oppositielid, en wind geen doekjes om mijn kritiek op het kabinetsbeleid. Maar ik probeer altijd respectvol te blijven. Want, denk ik vaak genoeg, je zou maar minister zijn.. En willen we dat verstandige, normale mensen blijven kiezen voor het vak van Kamerlid of bewindspersoon, dan zullen we allemaal moeten bijdragen aan een respectvol klimaat. Eens of oneens met de besluiten."