Esther Ouwehand neemt rust vanwege overbelasting

Esther Ouwehand legt haar voorzitterschap van de 6-koppige fractie van de Partij voor de Dieren tijdelijk neer. In een verklaring legt ze uit dat ze vanuit gezondheidsoverwegingen rust nodig heeft. In overleg met haar huisarts doet ze een stap terug. Dat besluit valt haar zwaar maar is noodzakelijk om erger te voorkomen, schrijft ze. Haar besluit wordt alom gerespecteerd, ze krijgt ook veel beterschapswensen van andere volksvertegenwoordigers.