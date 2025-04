Kamerleden VVD en NSC: Caroline van der Plas gijzelt het hele land Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 740 keer bekeken • bewaren

BBB-leider Caroline van der Plas “gijzelt het hele land”. Dat verklaren VVD’ers en NSC’ers tegenover NRC in reactie op de stikstofplannen die het kabinet eind vorige week heeft gepresenteerd. Volgens de twee coalitiepartijen gelooft Van der Plas in het “dwaze idee” dat er voedseltekorten zullen ontstaan in Nederland als de veestapel kleiner wordt.

Dat er een hongersnood in Nederland zal uitbreken door het inkrimpen van de veestapel is inderdaad totale kolder. De Nederlandse veeteelt produceert voor het grootste deel voor de export. Volgens het CBS is Nederland de grootste vleesexporteur van de Europese Unie.

Al sinds het aantreden van het kabinet trekken VVD en NSC samen met de oppositie op tegen de onwil van BBB om Nederland van het stikstofslot te halen. Tot nu toe zonder resultaat, want ook de nieuwe maatregelen die het kabinet heeft gepresenteerd, zijn volstrekt onvoldoende.

Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek noemde de plannen de “domheid ten top” en kondigde nieuwe rechtszaken aan. De kans dat MOB die wint is groot. De landsadvocaat oordeelt vernietigend over de ideeën van Femke Wiersma en Dick Schoof. Er moet veel meer gebeuren om de stikstofcrisis op te lossen.